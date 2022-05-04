Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 4 мая повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,75−1% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Эмблема ФРС США

ФРС повышает ключевую ставку второй раз подряд, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. За соответствующее решение проголосовали все десять членов комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

В распространённом комментарии отмечается, что решение о повышении ставки принято для поддержания целей ФРС по достижению максимальной занятости на рынке труда и возвращению инфляции к целевому уровню в 2% в долгосрочной перспективе.

Сообщается также, что для выполнения этих задач ФРС считает уместным дальнейшее повышения ключевой ставки. Решение об этом может быть принято на следующем заседании регулятора, которое состоится 15 июня.