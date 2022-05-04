Москва, 4 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

Текст указа главы российского государства опубликован 4 мая на официальном сайте правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Вагнеру Ивану Викторовичу», — отмечено в тексте документа.

Кроме того, Ивану Вагнеру присвоено почётное звание летчика-космонавта РФ.

Напомним, Иван Вагнер выполнил свой первый космический полет в 2020 году в должности бортинженера экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16». На околоземной орбите Иван Вагнер работал 195 суток 18 часов и 49 минут.