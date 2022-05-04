Грозный, , 21:49 — REGNUM 22-летний российский атакующий полузащитник Даниил Уткин, выступающий в текущем сезоне за грозненский «Ахмат» на правах аренды, вернется в «Краснодар» после завершения сезона. Об этом 4 мая сообщил телеканал «Матч ТВ».

ФК «Краснодар»

В текущем сезоне Даниил Уткин принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение Даниила Уткина с футбольным клубом «Краснодар» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 3 миллиона евро.