Москва, 4 мая, 2022, 21:53 — ИА Регнум. НАТО преследует свои цели, прежде всего — сдерживание России, превращение всей своей территории в пространство противостояния России, заявила 4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ABC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Отметив, что любые заверения НАТО «об оборонительном характере» не имеют ничего общего с действительностью, российский дипломат указала на последствия гипотетического вступления Швеции и Финляндии в альянс.

В этом случае эти государства «превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией». «К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?» — задала вопрос российский дипломат.