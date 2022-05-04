Оттава, 4 мая, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) заключил новое соглашение с лейблом Universal. Об этом 4 мая пишет издание Complex.

Кадр из интервью Drake

Стоимость сделки между артистом и лейблом оценивается в $400 млн, что является одним из самых дорогостоящих контрактов в истории музыкального бизнеса. Отмечается, что по условиям соглашения все будущие аудиозаписи, товары, публикации и визуальные медиа-проекты с участием Drake будут принадлежать лейблу.

Напомним, что Drake считается одним из самых высокооплачиваемых рэп-музыкантов. Личный капитал исполнителя составляет более $150 млн.