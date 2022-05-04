Барселона, Испания, , 21:44 — REGNUM Каталонская «Барселона» готова предложить 28-летнему фланговому нападающему сборной Нидерландов Мемфису Депаю новый контракт. Об этом 4 мая сообщило испанское издание Sport. es.

Мемфис Депай выступает за «Барселону» с 1 июля 2021 года после перехода из французского клуба «Лион» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

Текущее соглашение Депая с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие в 24-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нидерландский футболист получил три желтые карточки.