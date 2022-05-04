Рим, 4 мая, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Сотрудники итальянского государства агентства по управлению имуществом пока не понимают, что делать с конфискованными у граждан России яхтами, передает Adnkronos 4 мая.

Клод Моне. Парусные яхты в Аржантейе. 1874

По закону арестованный актив должен содержаться в том же состоянии, в котором был арестован, но когда речь идет о судне, выполнить это сложнее, чем в случае с «наземной» недвижимостью, констатировали собеседники агентства.

Кто должен оплачивать расходы по содержанию яхт, пока неясно, на эту тему ведутся переговоры с министерством экономики и финансов.

Как сообщалось ранее, в 2022 году в Италии было арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.