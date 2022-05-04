Москва, , 21:38 — REGNUM Заявление НАТО о том, что альянс не намерен оглядываться на такую договорённость с Москвой как Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года, означает, что ядерное оружие будут пытаться разместить за пределами альянса.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сказано в телеграм-канале замгалвы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, натовцы намерены «тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что альянс хотя и не убивает соглашение (Основополагающий акт), «но оно не остановит» НАТО «от необходимых с нашей стороны действий».

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО разрешило себе размещать ядерное оружие на землях новых стран-членов