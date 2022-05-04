Берлин, 4 мая, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Сербия к вопросу антироссийских санкций относится не так, как остальные страны Европы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 4 мая в Берлине, после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Александр Вучич

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«По вопросу юридической и политической природы конфликта (на Украине — ИА REGNUM) мы заняли четкую позицию. По одному вопросу позиция Сербии была неожиданной. Мы на пути к членству в ЕС, и мы обязаны постепенно согласовывать свою политику с позицией ЕС. Сербия по-другому смотрит на вопрос Косово и Метохии. Не забудьте также, что Сербия десять лет была под санкциями, и поэтому по-другому относится к этому вопросу», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что его страна движется по пути присоединения к ЕС несмотря на то, что в соответствии с последними результатами опросов общественного мнения «это не самый популярный путь» для большинства ее граждан.

Напомним, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. С другой стороны, она присоединилась к резолюции Генеральной ассамблеи ООН, осуждающей «нападение России на Украину».