Москва, , 21:32 — REGNUM Ограничения на поставки российской нефти в Евросоюз, вероятнее всего, будут в итоге приняты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя подготовку соответствующих санкций.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется, что, скорее всего, примут. По крайней мере вероятность этого большая», — сказал Хестанов.

В то же время эксперт высказал мнение, что в процессе принятия и исполнения этих ограничений они будут в той или иной форме смягчены. Причем, вероятнее всего, поблажки сделают для стран Восточной Европы, которые наиболее зависят от российских энергоресурсов.

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