Париж, 4 мая, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В грядущее летнее трансферное окно леверкузенский «Байер-04» может подписать 21-летнего французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Эрика Жуниора Дина-Эбимбе. Об этом 4 мая сообщило издание RMC Sport.

Psg.fr ПСЖ

По информации источника, леверкузенский клуб планировал подписать нападающего еще в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Эрик Жуниор Дина-Эбимбе принял участие в десяти матчах французской Лиги 1 2021/22, проведя на поле суммарно 314 минут.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского нападающего в 5 миллионов евро, а соглашение Дина-Эбимбе с парижским клубом рассчитано до конца июня 2023 года.