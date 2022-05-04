Рим, 4 мая, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Решение правительства Италии о выплате работающим гражданам годового бонуса в размере 200 евро не способно радикально изменить положение рабочих, заявил 4 мая глава бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.

Kārlis Dambrāns Евро

Вместо этого следовало бы снизить налоги, финансовые возможности для этого у государства есть, не хватает политического решения, добавил он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.