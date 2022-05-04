Вашингтон, , 23:51 — REGNUM В Сети появился очередной трейлер сериала про джедая Оби-Вана Кеноби. Об этом сообщило информационное агенство «‎ТАСС»‎ 4 мая.

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» Скриншот YouTube

Известно, что предстоящий проект расскажет про одного из наиболее известных джедаев вселенной «‎Звёздных войн»‎ в исполнении Юэна Макгрегора. Примечательно, что публикация ролика состоялась в День «‎Звёздных войн»‎.

Напомним, что премьера сериала, посвящённого Оби-Вану Кеноби, состоится 27 мая 2022 года. Отмечается, что в премьерный день будут показаны сразу два эпизода.

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