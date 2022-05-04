Опубликован новый трейлер сериала про Оби-Вана Кеноби
Вашингтон, 4 мая, 2022, 23:51 — ИА Регнум. В Сети появился очередной трейлер сериала про джедая Оби-Вана Кеноби. Об этом сообщило информационное агенство «ТАСС» 4 мая.
Скриншот YouTube
Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»
Известно, что предстоящий проект расскажет про одного из наиболее известных джедаев вселенной «Звёздных войн» в исполнении Юэна Макгрегора. Примечательно, что публикация ролика состоялась в День «Звёздных войн».
Напомним, что премьера сериала, посвящённого Оби-Вану Кеноби, состоится 27 мая 2022 года. Отмечается, что в премьерный день будут показаны сразу два эпизода.