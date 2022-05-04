Улан-Батор, 4 мая, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Монголия разрешила гражданам Южной Кореи въезд в страну без визы. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Монголии 4 мая. По данным пресс-службы правительства, граждане Южной Кореи смогут находиться в Монголии без визы до 90 дней. Правило будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Picserver.org Без виз

Таким образом власти Монголии хотят поддержать туристический сектор, пострадавший за последние 2 года от пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2020–2021 годы убыток туристической отрасли Монголии составил около 3 млрд тугриков. Из-за пандемии доходы туристических учреждений снизились на 76%, число рабочих мест — на 63%. Вклад туристической отрасли в ВВП Монголии в 2018 году составлял 11,8%. До пандемии, в 2019 году, в отрасли работали более 88,7 тысяч человек.

Представители туристической отрасли Монголии надеются на улучшение ситуации в связи с отменой ограничительных мер.