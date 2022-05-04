Москва, 4 мая, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Московское «Динамо» в ближайшее летнее трансферное окно может подписать полузащитника «Ростова» Данила Глебова и хавбэка «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в случае ухода Себастьяна Шиманьского и Николы Моро. Об этом 4 мая сообщило издание «РБ Спорт».

Алексей Колчин ИА REGNUM Данил Глебов

В текущем сезоне 22-летний центральный полузащитник сборной России Данил Глебов принял участие в 27-ми турах чемпионата России по футболу, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. На счету Сперцяна 8 (6+2) очков по системе гол+пас в 22-х матчах лиги.

Данил Глебов выступает за «Ростов» с 13 января 2019 года после перехода из махачкалинского «Анжи» за 50 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро, а соглашение Глебова с «желто-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.