Бухарест, , 21:21 — REGNUM Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии приняла законопроект, предусматривающий введение в средних школах страны нового предмета — «Истории революции 1989 года». Об этом 4 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Николае Чаушеску Denoel Paris

Согласно официальной информации, за соответствующий документ проголосовали 215 народных избранников при 17 голосах «против» и 44 воздержавшихся. Инициатор законопроекта, депутат Национально-либеральной партии Марилен Габриэль Пиртя сообщил:

«По прошествии более чем тридцати лет после румынской революции 1989 года становится абсолютно необходимым, чтобы учащиеся извлекали пользу из школьной дисциплины, которая напоминает об изменениях режима».

Предполагается, что соответствующий отдельный курс для старшеклассников стартует в 2023/2024 учебном году.

Напомним, в конце декабря 1989 года в результате массовых выступлений и беспорядков в Румынии был свергнут и расстрелян глава румынского социалистического государства Николае Чаушеску. Эти события в стране считаются началом «эпохи демократических преобразований».

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