Бухарест, 4 мая 2022, 21:21 — REGNUM Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии приняла законопроект, предусматривающий введение в средних школах страны нового предмета — «Истории революции 1989 года». Об этом 4 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.
Согласно официальной информации, за соответствующий документ проголосовали 215 народных избранников при 17 голосах «против» и 44 воздержавшихся. Инициатор законопроекта, депутат Национально-либеральной партии Марилен Габриэль Пиртя сообщил:
Предполагается, что соответствующий отдельный курс для старшеклассников стартует в 2023/2024 учебном году.
Напомним, в конце декабря 1989 года в результате массовых выступлений и беспорядков в Румынии был свергнут и расстрелян глава румынского социалистического государства Николае Чаушеску. Эти события в стране считаются началом «эпохи демократических преобразований».
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