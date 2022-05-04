Барселона, Испания, 4 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Sport.es, каталонская «Барселона» согласовала условия продления контракта с 30-летним испанским полузащитником Серджи Роберто до конца сезона 2022/23.

«Барселона»

В текущем сезоне Серджи Роберто принял участие в двенадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также испанец получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Роберто с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 7 миллионов евро.