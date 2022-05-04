Берлин, , 22:18 — REGNUM Германия, финансируя соответствующие программы, активно поддерживает процесс присоединения Сербии и других стран Западных Балкан к ЕС. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 4 мая в Берлине во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Перспектива присоединения Сербии и других стран региона к ЕС должна быть успешной, должна стать реальностью. Эту задачу мы в Европе видим перед собой, и я лично буду выступать за продвижение этого процесса», — процитировал телеканал РТС слова Шольца.

Канцлер Германии отметил, что важной темой переговоров с президентом Вучичем был конфликт на Украине.

«Мы в трудной ситуации, и мы должны защищать общие ценности ЕС. Чрезвычайно важно, чтобы мы все дали понять, что война, которую Россия начала на Украине, неприемлема. В мире очень тяжелая ситуация и я уверен, что мы должны держаться вместе», — рассказал Шольц.

Вучич со своей стороны отметил, что Сербия трижды высказала свою позицию по поводу природы украинского конфликта — два раза в ООН и один раз в ОБСЕ.

Напомним, что в рамках Генеральной ассамблеи ООН Сербия проголосовала за резолюцию, осуждающую «нападение России на Украину», а также за исключение России из Совета по правам человека ООН.