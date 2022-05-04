Манчестер, Великобритания, 4 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

RonnyK «Реал Мадрид»

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модич, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Филип Фоден.

Первый матч, проходивший 26 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад», завершился минимальной победой «горожан» со счетом 4:3. Забитыми мячами отметились Кевин Де Брёйне (2' Рияд Марез), Габриэл Жезус (11’ Кевин Де Брёйне), Филип Фоден (53’ Фернандиньо), Бернарду Силва (74’), Карим Бензема (33’ Ферлан Менди, 82’ пенальти) и Винисиус Жуниор (55’).