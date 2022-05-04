Москва, 4 мая, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Самолёты и вертолёты оперативно-тактической и армейской авиации ВКС наносили удары по 77 районам сосредоточения войск укронацистов, сообщил вечером 4 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Атакующий штурмовик Су-25

В результате воздушных ударов потери украинских нацистов оцениваются в 300 человек и 36 единиц боевой техники.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники», — сказал Конашенков.