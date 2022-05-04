Краснодар, , 21:11 — REGNUM Сегодня, 4 мая, в Краснодаре на стадионе «Краснодар» футбольный клуб «Краснодар» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над московским «Локомотивом» со счетом 1:0.

ФК «Краснодар»

Единственный мяч на 83-й минуте встречи забил 22-летний российский опорный полузащитник Александр Черников после передачи Олакунле Олусегуна.

Красные карточки получили Константин Марадишвили (48’), Руслан Апеков (77’) и Александр Черников (90+5’). На матче работала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Ассистенты главного судьи — Владислав Назаров и Андрей Образко.

Составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Олег Исаенко, Сергей Волков (Вячеслав Якимов, 87’), Вячеслав Литвинов, Алексей Черников, Эдуард Сперцян (Давид Кокоев, 90’), Никита Кривцов (Руслан Апеков, 71’), Алексей Ионов, Олакунле Олусегун, Ираклий Манелов (Владислав Самко, 87’).

«Локомотив»: Гильерме, Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Марк Мампаси, Мацей Рыбус, Константин Марадишвили, Алексис Бека Бека, Гирано Керк (Антон Миранчук, 74’), Рифат Жемалетдинов (Артем Карпукас, 54’), Вильсон Изидор, Ян Кухта (Франсуа Камано, 74’).

«Краснодар», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 45 очков, укрепился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41-м очком остался на шестой строчке.