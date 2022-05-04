Москва, , 21:14 — REGNUM Украинской стороне пора признать сложившиеся территориальные реалии: Крым — это регион России, ДНР и ЛНР — суверенные государства, заявила 4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ABC.

Мария Захарова Василий Иванов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос, осложняются ли переговоры с Киевом, начатые на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, темой территориальных претензий украинских властей по Крыму и Донбассу, Захарова сказала:

«Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путём неонацистского госпереворота в 2014 году. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами».

Российский дипломат отметила, что волеизъявление жителей Крыма и Донбасса необходимо уважать, тем более что право наций на самоопределение зафиксировано в Уставе ООН.

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