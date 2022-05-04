Москва, 4 мая 2022, 21:14 — REGNUM Украинской стороне пора признать сложившиеся территориальные реалии: Крым — это регион России, ДНР и ЛНР — суверенные государства, заявила 4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ABC.
Отвечая на вопрос, осложняются ли переговоры с Киевом, начатые на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, темой территориальных претензий украинских властей по Крыму и Донбассу, Захарова сказала:
Российский дипломат отметила, что волеизъявление жителей Крыма и Донбасса необходимо уважать, тем более что право наций на самоопределение зафиксировано в Уставе ООН.
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