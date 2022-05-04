Москва, 4 мая, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Агент 23-летнего центрального защитника ЦСКА и сборной Словении по футболу Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал о будущем футболиста в московском клубе.

ФК ЦСКА

«У Яки действующий контракт. Устроит ли Бийола вариант с понижением зарплаты? Тут дело только за Якой. Если так произойдет, он сам будет решать, сможет ли он как-то компенсировать для себя понижение зарплаты. Но я не слышал разговором о понижении зарплаты в клубе», — цитирует Чибежа издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Бийол выступает за ЦСКА после перехода из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость словенского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.