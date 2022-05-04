Москва, 4 мая 2022, 21:06 — REGNUM Крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС России за день уничтожены артбатареи, склады боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, сообщил вечером 4 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Поражены три склада боеприпасов, четыре артиллерийские батареи, 20 районов сосредоточения укронацистов.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — сказал Конашенков.
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