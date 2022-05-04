Джозеф Тёрнер, 4 мая 2022, 22:11 — REGNUM C авиабазы ВВС США в штате Делавэр почти ежедневно вылетают громоздкие самолеты C-17, загруженные противотанковыми комплексами Javelin, Stinger, гаубицами и другим оружием, которые доставляются на Украину по приказу администрации главы Белого дома Джо Байдена.
Недавно Байден лично посетил завод компании Lockheed Martin в Алабаме, где производятся портативные противотанковые комплексы Javelin. Однако визит президента привлек внимание к проблеме, растущей по мере затягивания украинского конфликта: смогут ли США продолжать поставки огромного количества оружия на Украину и одновременно сохранить свои запасы, которые могут понадобиться в случае возникновения нового конфликта с Северной Кореей, Ираном или другими странами?
Издание Fox News сообщает, со ссылкой на анализ Марка Кансиана из центра стратегических и международных исследований, что США уже поставили Украине около 7 тысяч Javelin, включая те, что были отправлены при администрации экс-президента Дональда Трампа. Это составляет примерно одну треть американских запасов. Администрация Байдена заявила, что с февраля 2022 года, всего за два месяца, она обязалась отправить на Украину около 5500 противотанковых комплексов.
Согласно оценкам аналитиков, пишет Fox News, США также отправили на Украину четверть своего запаса ракет Stinger, которые запускаются с плеча. На прошлой неделе генеральный директор авиастроительной компании Raytheon Technologies Грег Хейс сообщил инвесторам во время квартального отчета, что из-за нехватки комплектующих компания не сможет увеличить объем производства до следующего года.
Скорее всего, это может стать проблемой, рассказал Кансиан, полковник морской пехоты в отставке, который в прошлом работал в Пентагоне в отделе финансирования военных действий и закупок. Аналитик добавил, что США наблюдают наиболее значительные проблемы с запасами Stinger и Javelin, производство которых в последние годы было ограничено.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«Скажите украинцам, что Байден оставил огромный запас оружия в Афганистане. Им нужно просто заехать и забрать его. Всё бесплатно», — пишет jax23.
«Предполагаемый «дефицит запасов оружия США» не должен рассматриваться негативно. Как еще мы собираемся изобретать новое и более смертоносное оружие? Если позволить либеральным политикам сидеть на старых запасах и направлять средства на оборону на социальные нужды, мы будем вести войны XXI века, в которых Китай быстро набирает обороты», — находит плюсы docholliday085.
«В начале 40-х годов, как вы помните, американская промышленность полностью обеспечивала наши вооруженные силы, которые вели крупную многофронтовую войну, одновременно отправляя огромное количество оружия и материалов нашим союзникам. Это включало десятки тысяч танков и самолетов с запасными частями, а также бесчисленное количество другого оружия и материалов.
При нынешней администрации мы испытываем проблемы с поставками после отправки нескольких тысяч ракет в страну, которая защищается собственной кровью. Это заставляет задуматься, что, черт возьми, случилось с Соединенными Штатами Америки», — указывает thevoiceinyourhead.
«Во время Второй мировой войны многие американские заводы были перепрофилированы для производства военных компонентов. Это произошло не в одночасье, для этого потребовался акт Конгресса. Теперь всё оборонные подрядчики производят», — отвечает canceleverything.
«Неудивительно, что Пелоси и ее коллеги-демократы пошли и скупили некоторые акции оборонных предприятий», — замечает portajuan080.
«А затем отправилась на Украину, чтобы проверить свои инвестиции», — отвечает vbon.
«Война — это рэкет, на котором зарабатывают члены Конгресса», — подчеркивает czechster625.
«Американские запасы оружия необходимо поддерживать, чтобы держать Китай в узде. Захват Китаем Тайваня был бы стратегической катастрофой, поскольку там производится более 80% полупроводниковых чипов, и Китай получил бы удушающий контроль над этой отраслью в дополнение к своему господству в производстве солнечных батарей, редкоземельных металлов и других ключевых товаров. Пока оружие США поддерживает разрушения и гуманитарный кризис на Украине, конечный результат, при котором Украина победит, а Россия капитулирует, маловероятен», — комментирует johnnymac.
«И всё это время Китай наблюдает в тени, видя, как сокращаются наши запасы, зная, что пройдут месяцы, годы, прежде чем мы сможем их пополнить», — переживает vbon.
«Украинский кризис дает американской и европейской оборонной промышленности отличную возможность увеличить прибыль. И именно в этом заключается смысл этого конфликта», — указывает josephtoughkenamon.
«Почему эта администрация считает, что защита границ Украины более важна, чем защита нашей южной границы? Мы не можем позволить себе продолжать делать это», — негодует littlebro.
Ранее администрация президента США Джо Байдена утвердила дополнительный пакет военной помощи украинским нацистам на общую сумму $800 млн и заявила об активизации обмена разведывательной информацией. Новость вызвала бурное возмущение американских интернет-пользователий.
Напомним, в течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд. Об этом 13 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
Как отметил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ, киевские боевики хорошо вооружены, так как на протяжении последних восьми лет страны — участницы НАТО активно поставляли украинской стороне оружие, боеприпасы и военную технику, а с момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины эти поставки были увеличены.
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