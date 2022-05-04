4 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:11 — REGNUM C авиабазы ВВС США в штате Делавэр почти ежедневно вылетают громоздкие самолеты C-17, загруженные противотанковыми комплексами Javelin, Stinger, гаубицами и другим оружием, которые доставляются на Украину по приказу администрации главы Белого дома Джо Байдена.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно Байден лично посетил завод компании Lockheed Martin в Алабаме, где производятся портативные противотанковые комплексы Javelin. Однако визит президента привлек внимание к проблеме, растущей по мере затягивания украинского конфликта: смогут ли США продолжать поставки огромного количества оружия на Украину и одновременно сохранить свои запасы, которые могут понадобиться в случае возникновения нового конфликта с Северной Кореей, Ираном или другими странами?

Издание Fox News сообщает, со ссылкой на анализ Марка Кансиана из центра стратегических и международных исследований, что США уже поставили Украине около 7 тысяч Javelin, включая те, что были отправлены при администрации экс-президента Дональда Трампа. Это составляет примерно одну треть американских запасов. Администрация Байдена заявила, что с февраля 2022 года, всего за два месяца, она обязалась отправить на Украину около 5500 противотанковых комплексов.

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (сс) U.S. Army

Согласно оценкам аналитиков, пишет Fox News, США также отправили на Украину четверть своего запаса ракет Stinger, которые запускаются с плеча. На прошлой неделе генеральный директор авиастроительной компании Raytheon Technologies Грег Хейс сообщил инвесторам во время квартального отчета, что из-за нехватки комплектующих компания не сможет увеличить объем производства до следующего года.

Скорее всего, это может стать проблемой, рассказал Кансиан, полковник морской пехоты в отставке, который в прошлом работал в Пентагоне в отделе финансирования военных действий и закупок. Аналитик добавил, что США наблюдают наиболее значительные проблемы с запасами Stinger и Javelin, производство которых в последние годы было ограничено.

ПЗРК Stinger Министерство обороны США

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Скажите украинцам, что Байден оставил огромный запас оружия в Афганистане. Им нужно просто заехать и забрать его. Всё бесплатно», — пишет jax23.

«Предполагаемый «дефицит запасов оружия США» не должен рассматриваться негативно. Как еще мы собираемся изобретать новое и более смертоносное оружие? Если позволить либеральным политикам сидеть на старых запасах и направлять средства на оборону на социальные нужды, мы будем вести войны XXI века, в которых Китай быстро набирает обороты», — находит плюсы docholliday085.

«В начале 40-х годов, как вы помните, американская промышленность полностью обеспечивала наши вооруженные силы, которые вели крупную многофронтовую войну, одновременно отправляя огромное количество оружия и материалов нашим союзникам. Это включало десятки тысяч танков и самолетов с запасными частями, а также бесчисленное количество другого оружия и материалов.

При нынешней администрации мы испытываем проблемы с поставками после отправки нескольких тысяч ракет в страну, которая защищается собственной кровью. Это заставляет задуматься, что, черт возьми, случилось с Соединенными Штатами Америки», — указывает thevoiceinyourhead.

«Во время Второй мировой войны многие американские заводы были перепрофилированы для производства военных компонентов. Это произошло не в одночасье, для этого потребовался акт Конгресса. Теперь всё оборонные подрядчики производят», — отвечает canceleverything.

«Неудивительно, что Пелоси и ее коллеги-демократы пошли и скупили некоторые акции оборонных предприятий», — замечает portajuan080.

«А затем отправилась на Украину, чтобы проверить свои инвестиции», — отвечает vbon.

«Война — это рэкет, на котором зарабатывают члены Конгресса», — подчеркивает czechster625.

«Американские запасы оружия необходимо поддерживать, чтобы держать Китай в узде. Захват Китаем Тайваня был бы стратегической катастрофой, поскольку там производится более 80% полупроводниковых чипов, и Китай получил бы удушающий контроль над этой отраслью в дополнение к своему господству в производстве солнечных батарей, редкоземельных металлов и других ключевых товаров. Пока оружие США поддерживает разрушения и гуманитарный кризис на Украине, конечный результат, при котором Украина победит, а Россия капитулирует, маловероятен», — комментирует johnnymac.

«И всё это время Китай наблюдает в тени, видя, как сокращаются наши запасы, зная, что пройдут месяцы, годы, прежде чем мы сможем их пополнить», — переживает vbon.

«Украинский кризис дает американской и европейской оборонной промышленности отличную возможность увеличить прибыль. И именно в этом заключается смысл этого конфликта», — указывает josephtoughkenamon.

«Почему эта администрация считает, что защита границ Украины более важна, чем защита нашей южной границы? Мы не можем позволить себе продолжать делать это», — негодует littlebro.

Ранее администрация президента США Джо Байдена утвердила дополнительный пакет военной помощи украинским нацистам на общую сумму $800 млн и заявила об активизации обмена разведывательной информацией. Новость вызвала бурное возмущение американских интернет-пользователий.

Напомним, в течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд. Об этом 13 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Как отметил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ, киевские боевики хорошо вооружены, так как на протяжении последних восьми лет страны — участницы НАТО активно поставляли украинской стороне оружие, боеприпасы и военную технику, а с момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины эти поставки были увеличены.

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