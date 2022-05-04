Лос-Анджелес, США, 4 мая, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Музыкант Ray-J (Рэй Норвуд) высказался относительно секс-видео, в записи которого он принимал участие вместе с моделью Ким Кардашьян. Об этом 4 мая пишетDaily Mail.

Eva Rinaldi Ким Кардашьян

По словам Ray-J, у него никогда не было секс-видео, которое «слили» в Сеть в 2007 году. Музыкант утверждает, что именно Ким Кардашьян и её мать Крис Дженнер были инициаторами распространения ролика. «Я никогда ничего не сливал. Я никогда в жизни не сливал секс-видео. Это никогда не было утечкой. Это всегда была сделка и партнерство между Крис Дженнер, Ким и мной, и мы всегда были партнерами с самого начала», — говорит Норвуд.

Как отмечает Ray-J, он молчал на протяжении 14 лет, наблюдая за тем, как семья Кардашьян «уничтожает» его. Однако после выхода шоу The Kardashians на сервисе Hulu, Норвуд больше не мог терпеть «ложь» своей бывшей возлюбленной, поэтому решился рассказать о скандальных видео.

Ранее в одном из эпизодов шоу The Kardashians бывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст привёз ей жёсткий диск и ноутбук, на котором якобы хранится вторая часть секс-видео, «слитого» в 2007 году. Модель расплакалась, получив фрагмент ролика, и добавила, что теперь её перестанут им шантажировать.

ИА REGNUM напоминает, что Ray-J и Ким Кардашьян состояли в отношениях в период с 2002 по 2006 годы. В 2016 году музыкант женился на актрисе Принцесс Лав — в 2020 году пара подала на развод.