Кабул, 4 мая, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Крестьяне в афганской провинции Нимроз орошают поля колодезной водой из-за нехватки воды для полива. Об этом сообщает 4 мая газета со ссылкой на местные источники.

(сс) Lauras Eye Афганистан

Крестьяне Нимроза говорят, что в водохранилище не осталось воды после того, как представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволили открыть плотину Камал Хан для стока воды в Иран.

Один из крестьян рассказал изданию, что когда водохранилище Камал Хан высохло, местные жители начали копать колодцы для орошения своих полей, однако недостаток воды в колодцах не позволяет орошать пшеничные поля, и они поливают только бахчи, чтобы спасти их от высыхания.

В то же время анонимный источник сообщил газете, что после открытия плотины Камал Хан для Ирана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали фермерам Нимроза, что они смогут орошать свои земли из водохранилища Каджаки в провинции Гильменд. Но теперь, когда начался сезон орошения, власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде не разрешают им использовать воду из Каджаки.