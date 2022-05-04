провинция Фарьяб, , 20:53 — REGNUM Дожди в афганской провинции Фарьяб вызвали наводнения в административном центре и нескольких уездах, которые привели к жертвам и большому материальному ущербу. Об этом сообщает 4 мая газета «8 Собх» со ссылкой на местные власти.

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По информации издания, из воды и из-под завалов были извлечены тела двух человек, в том числе ребенка.

В результате наводнения уничтожены десятки домов и сотни гектаров сельскохозяйственных угодий.

Фарьяб стал уже пятой афганской провинцией, о наводнениях в которых сообщалось за последнее время.