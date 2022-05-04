Лос-Анджелес, США, , 20:50 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар сообщил, что его предстоящий новый альбом Mr. Morale & The Big Steppers может быть выпущен в виде двухдискового проекта. Об этом 3 мая рассказал портал NME.

Кендрик Ламар в анимационном клипе Mona Lisa Скриншот YouTube

Рэпер объявил подробности о новом альбоме в прошлом месяце, опубликовав в социальных сетях ссылку на свой сайт, где он раскрыл название и дату выхода. До сегодняшнего дня не было никакой дополнительной информации о его пятом альбоме. Однако на сайте oklama.com появилась новая фотография, на которой изображена книга и два пустых компакт-диска, которые были разорваны.

На обложке книги написано имя рэпера, а также название нового альбома. На одном диске маркером написано MORALE и еще какой-то скрытый текст; на другом — STEPPERS и MASTER COPY.

Предстоящий альбом выйдет 13 мая и станет последним проектом Ламара для лейбла Top Dawg Entertainment. Он следует за альбомами Section.80, good kid m. A. A. d city, To Pimp A Butterfly и DAMN.

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