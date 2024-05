Нью-Йорк, США, 4 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Американские хип-хоп-исполнители JPEGMAFIA (Баррингтон ДеВон Хендрикс) и Danny Brown (Дэниел Сьюэлл) подтвердили готовность совместного альбома после исполнения новой песни на фестивале Smoker’s Club Festival. Об этом 3 мая сообщил портал The Line Of Best Fit.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

JPEGMAFIA был приглашен в качестве специального гостя во время выступления Danny Brown на фестивале Smoker’s Club Festival в минувшие выходные, и помимо исполнения новой песни, которую они предварительно представили на радио НТС в марте, они подтвердили, что их совместный альбом выйдет в ближайшее время.

Danny Brown сказал публике фестиваля: «Итак, да, альбом Danny Brown и JPEGMAFIA. Вы только что услышали первую песню, скоро она выйдет».