Москва, 4 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Российские ракетные войска и артиллерия поразили батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» украинских нацистов, а также места скопления живой силы и военной техники ВСУ, сообщил вечером 4 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Артиллерийские и ракетные удары были нанесены по 83 районам сосредоточения укронацистов.

«Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.