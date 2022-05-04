Москва, , 20:39 — REGNUM Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в прошлом она пережила неудачную беременность. Об этом 4 мая пишет Starhit.

Регина Тодоренко Скриншот с YouTube

По словам Тодоренко, причиной потери плода стали «падения и травмы». Телеведущая не стала раскрывать подробностей.

ИА REGNUM напоминает, что Регина Тодоренко и её супруг, музыкант Влад Топалов, воспитывают сына. В марте 2022 года они объявили о второй беременности — ребёнок должен появиться на свет в начале лета.

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