София, , 20:39 — REGNUM Лидер крупнейшей оппозиционной партии Болгарии «Возрождение» Костадин Костадинов призвал соотечественников выходить на масштабные акции гражданского неповиновения в знак протеста против решения парламента страны оказать Украине военно-техническую помощь. Об этом 4 мая сообщает болгарский информационный портал News. bg.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, свое заявление Костадинов сделал на брифинге в кулуарах высшего законодательного органа Болгарии.

Костадин Костадинов «С сегодняшнего дня мы не признаем правительство законным представителем болгарского народа, поскольку оно служит интересам США. София не должна была вмешиваться в конфликт на Украине».

При этом политик сравнил болгарское правительство с властями в Киеве: «И те, и другие являются американскими марионетками низкого уровня».

Предполагается, что в ближайшее время активисты «Возрождения» проведут общенациональный митинг в Софии, Бургасе, Варне и других крупных городах страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая депутаты болгарского парламента одобрили план предоставления Украине военно-технической, гуманитарной и финансовой помощи. В указанный пакет не входит выделение ВСУ летального оружия и боеприпасов.

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