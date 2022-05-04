В Болгарии лидер оппозиционной партии призвал к акциям неповиновения
София, 4 мая, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Болгарии «Возрождение» Костадин Костадинов призвал соотечественников выходить на масштабные акции гражданского неповиновения в знак протеста против решения парламента страны оказать Украине военно-техническую помощь. Об этом 4 мая сообщает болгарский информационный портал News. bg.
Согласно официальной информации, свое заявление Костадинов сделал на брифинге в кулуарах высшего законодательного органа Болгарии.
При этом политик сравнил болгарское правительство с властями в Киеве: «И те, и другие являются американскими марионетками низкого уровня».
Предполагается, что в ближайшее время активисты «Возрождения» проведут общенациональный митинг в Софии, Бургасе, Варне и других крупных городах страны.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая депутаты болгарского парламента одобрили план предоставления Украине военно-технической, гуманитарной и финансовой помощи. В указанный пакет не входит выделение ВСУ летального оружия и боеприпасов.
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