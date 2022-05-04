4 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий использовать вооруженные формирования территориальной обороны для выполнения боевых задач в зонах боевых действий.

Оксана Переможенко, , 20:56 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий использовать вооруженные формирования территориальной обороны для выполнения боевых задач в зонах боевых действий. Об этом сообщает 4 мая Telegram-канал украинского парламента.

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили пользователи социальных сетей. Многие участники обсуждения указали на то, что Запад готов сражаться с Россией до последнего украинца.

«До последнего украинца, всё по плану», — с сарказмом пишет Wild Rose.

«Решили добить окончательно мужское население? То есть Зеленские и прочие старость встретят в Лондоне и будут вкусно жрать, а ваши люди лежать в земле за то, что Зеленский продался», — добавила Vlasta.

«А вдруг дойдёт, что украинцев как «пушечное мясо»…» — задумался «Денисыч».

«И вот бы он, хороший момент скинуть Зеленского и прочую хунту, но нет, тероборона и вообще случайные люди с радостью поедут умирать на передовую», — написал Александр.

«Сколько нужно положить народа, чтоб набралась критическая масса для осознания и сопротивления?..» — также задался вопросом Евгений.

Звание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пора нашим ребятам понять, что это война США и Великобритании с РФ руками Украины. Надо менять Раду», — призвала Инна.

«Жалко людей, детей, которые не понимают, что с ними делают. А по Зеленскому трибунал плачет…» — отметила Валентина.

«В тероборону помародерить шли, а их опа, и на фронт! Там же есть такие, кто и автомат-то впервые держит! Это же 100% покойники, куда они на солдат наученных?..» — добавил П. Н. К.

«Зеленский и Рада делают всё возможное, чтоб украинцев вообще не осталось на земле…» — написал один из участников обсуждения.

«Просто уже призывать некого, осталось бросить тербаты в пекло», — пишет Mihail.

«Украинцы! Берегите себя! Зачем воевать за Зеленского? Он сдал Украину давно!» — прокомментировала новость Тамара.

«Украинцы до последнего вздоха должны защищать пана Байденко (Джо Байдена — О. П.). Иначе для чего они на свет появились? Это основная идеология их «Слуг» (правящей на Украине партии «Слуга народа» — О. П.)», — добавила Людмила Г.

«До последнего украинца за гегемонию Америки», — с сарказмом отреагировал Шавкат А.

«Эх, бедный одураченный народ Украины, отдают свои жизни за коллективный Запад. Очень хочется, чтобы у них открылись глаза», — отметила «Йошка Крошка».

«Большая разница, — играть в войнушку с мирными или воевать. Я представляю их шок», — подытожила Виктория Р.

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