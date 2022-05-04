Названы имена финалистов чемпионата России по компьютерному спорту 2022
Белгород, 4 мая, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Завершились матчи основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) 4 мая.
По результатам основного этапа, в финал вышли следующие команды:
DCL — The Game:
Александр Холкин (Свердловская область);
Александр Холодных (Санкт-Петербург);
Кирилл Федукович (Москва);
Владимир Юнусов (Томская область).
Tekken 7:
Павел th3 infection 228 Калашников (Белгородская область);
Алексей Higem Коммисаров (Томская область);
Вахания Mickey Ираклий (Республика Алтай);
Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург).
StarCraft II:
Михаил YoungStar Коренев (Республика Алтай);
Юрий MindelVK Воюев (Томская область);
Никита Exostriker Суровцев (Москва);
Илья Milkicow Потапов (Москва).
Clash Royale:
Никита DrKrit Латрыгин (Республика Хакасия);
Хизир OP|PARADOX Эрсимиков (Чеченская Республика);
Артур Potato Рахматуллин (Республика Башкортостан);
Данил Danilka Орешкин (Республика Хакасия).
NHL 22:
Андрей NoTeX_13 Максимов (Республика Башкортостан);
Вадим Vadyan_fcsm Пономарев (Челябинская область);
Евгений Virusactive Попов (Ульяновская область);
Максим Haiissey Труханов (Челябинская область).
Dota 2:
X3 (Республика Мордовия) —
Всеволод «nattynarwhal_» Пелех, Федор «velheor» Русихин,
Магомед «Nesfeer» Курбанов,
Владимир «Shergarat» Савченко,
Антон «antoha» Марченко;
Сборная Челябинской области (Челябинская область)— Илья «libertuz» Колида, Ильгиз «lowkez» Ардуганов, Виталий «Mannik» Брезгин, Александр «azimoff» Аристархов, Егор «Realm» Жаботинский;
cybermos NonTeachable (Москва) — Илья «Spirit» Терехов, Андрей «081»Калинин, Владислав «Rein» Косыгин, Борис «solji» Хундзия, Никита «molinaHa» Хорошавин;
Blasterbl (Ненецкий автономный округ) — Иван «Vazya» Герман, Владислав «Antares» Кертман, Никита «Munkushi~» Чепурных, Денис «smN» Коньшин, Семён «Desperate-» Швецов.
Добавим, что финальный этап Чемпионата России по компьютерному спорту 2022 состоится 21 и 22 мая. В качестве площадки выбрали спортивный комплекс «Белгород-Арена».