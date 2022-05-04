Белгород, 4 мая, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Завершились матчи основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) 4 мая.

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По результатам основного этапа, в финал вышли следующие команды:

DCL — The Game:

Александр Холкин (Свердловская область);

Александр Холодных (Санкт-Петербург);

Кирилл Федукович (Москва);

Владимир Юнусов (Томская область).

Tekken 7:

Павел th3 infection 228 Калашников (Белгородская область);

Алексей Higem Коммисаров (Томская область);

Вахания Mickey Ираклий (Республика Алтай);

Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург).

StarCraft II:

Михаил YoungStar Коренев (Республика Алтай);

Юрий MindelVK Воюев (Томская область);

Никита Exostriker Суровцев (Москва);

Илья Milkicow Потапов (Москва).

Clash Royale:

Никита DrKrit Латрыгин (Республика Хакасия);

Хизир OP|PARADOX Эрсимиков (Чеченская Республика);

Артур Potato Рахматуллин (Республика Башкортостан);

Данил Danilka Орешкин (Республика Хакасия).

NHL 22:

Андрей NoTeX_13 Максимов (Республика Башкортостан);

Вадим Vadyan_fcsm Пономарев (Челябинская область);

Евгений Virusactive Попов (Ульяновская область);

Максим Haiissey Труханов (Челябинская область).

Dota 2:

X3 (Республика Мордовия) — Всеволод «nattynarwhal_» Пелех , Федор «velheor» Русихин , Магомед «Nesfeer» Курбанов , Владимир «Shergarat» Савченко , Антон «antoha» Марченко ;

Сборная Челябинской области (Челябинская область)— Илья «libertuz» Колида , Ильгиз «lowkez» Ардуганов , Виталий «Mannik» Брезгин , Александр «azimoff» Аристархов , Егор «Realm» Жаботинский ;

cybermos NonTeachable (Москва) — Илья «Spirit» Терехов , Андрей «081»Калинин , Владислав «Rein» Косыгин , Борис «solji» Хундзия , Никита «molinaHa» Хорошавин ;

Blasterbl (Ненецкий автономный округ) — Иван «Vazya» Герман, Владислав «Antares» Кертман, Никита «Munkushi~» Чепурных, Денис «smN» Коньшин, Семён «Desperate-» Швецов.

Добавим, что финальный этап Чемпионата России по компьютерному спорту 2022 состоится 21 и 22 мая. В качестве площадки выбрали спортивный комплекс «Белгород-Арена».