Нижний Новгород, 4 мая, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Медучреждения Нижегородской области подготовились проводить противоэпидемиологические мероприятия. Для размещения больных холерой будут развернуты дополнительные койки. Об этом сообщили в региональном минздраве 4 мая.

Павел Федотов. Всё холера виновата! (фрагмент). 1848

По данным ведомства, при появлении случаев заболевания этой инфекцией для размещения и лечения зараженных «может быть развернуто достаточное количество коек».

«В России эпидемии холеры не регистрируются с 1985 года. Однако за последние 10 лет периодически регистрируются единичные случаи заболевания. Все они завозные».