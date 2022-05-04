Москва, , 20:30 — REGNUM Активистки молодежного движения «Сестры Победы» и общественного движения «Мир Луганщине» на субботнике привели в порядок территорию мемориала «Не забудем! Не простим!», установленного на месте братской могилы луганчан, расстрелянных гитлеровцами в 1942–1943 годах, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Сестры Победы Луганский информационный центр

«В преддверии майских праздников, да и в целом ( на протяжении ) всего года, молодежные организации ЛНР совместно с администрации городов и районов поддерживают наши памятники в надлежащем состоянии. Сегодня на братской могиле жертв нацизма, где похоронены женщины и дети, погибшие в 1942 году от рук нацистов, проходит субботник», — сказал министр культуры, спорта и молодежи Республики Дмитрий Сидоров .

Он отметил, что «поддержание в надлежащем состоянии памятников необходимо для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны».

«Сегодня в субботнике принимают участие активисты общественного движения «Мир Луганщине» и «Сестры Победы». Молодежь ЛНР всячески старается сохранить память о подвигах наших ветеранов, о том, как они в 1941–1945 годах боролись с фашизмом», — сказала помощник координатора проекта «Мы помним!» Ирина Шмырина.

Она уточнила, что накануне Дня Победы активисты проекта проводят подобные субботники по всей Республике, в том числе в освобожденных районах.

Участница движения «Сестры Победы» Алена Бойко проинформировала, что к 9 мая активистки планируют благоустроить ряд памятников и мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной.

«Мы приехали навести порядок. Это такое ежегодное мероприятие, субботник. Мы здесь с девочками «Сестрами Победы» впервые. Мы должны помнить, чтить свою историю», — сказала она.

Мемориальный комплекс «Не забудем! Не простим!», именуемый в народе «Луганская Хатынь», является братской могилой мирных жителей Луганска, расстрелянных нацистами в 1942–1943 годах. Расстрелы проводились у противотанкового рва, в котором потом фашисты засыпали тела убитых. По официальным данным, здесь было расстреляно более трех тысяч мирных жителей города, однако некоторые исследователи считают, что на этом месте были зверски убиты более 10 тысяч луганчан и жителей близлежащих населенных пунктов.