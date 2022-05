Нью-Йорк, США, , 20:23 — REGNUM Нью-йоркская шугейз и лоу-фай-группа DIIV объявила о выпуске юбилейного издания своего дебютного альбома Oshin к его десятилетию, которое будет включать концертную запись неизданной песни Yuk, демо-записи и многое другое. Об этом группа поделилась с фанатами в социальных сетях 3 мая.

Переиздание Oshin будет включать оригинальный треклист, демо-записи альбома (которые DIIV ранее выпускали на сайте Bandcamp) и две концертные записи с бруклинского концерта на стадионе Shea в 2011 году (включающие ранее не издававшуюся песню Yuk). Переиздание будет отпечатано на голубом виниле и дополнено постером и 24-страничным буклетом, содержащим «размышления каждого участника группы» об их дебютнике.

DIIV также выпустит семидюймовый виниловый бокс-сет, включающий песни Sometime, Human и Geist.

