Москва, , 20:29 — REGNUM Российская делегация не смогла участвовать в работе Комитета по информации в ООН из-за действий США: некоторые делегаты из России так и не получили американских виз, без которых они не могут присутствовать на мероприятиях.

Дмитрий Полянский Un.org

Как рассказал 4 мая первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комитета по информации, двум российским представителям так и не выдали виз, а главе российской делегации Марии Захаровой визу выдали только накануне, 3 мая.

«И это несмотря на то, что визовые запросы были поданы нами заблаговременно, — сказал Полянский. — Считаем подобную практику недопустимой».

Что касается самой проблематики информационной открытости и равноправия, российский дипломат указал на то, что цифровые платформы Запада уже и не пытаются завуалировать свою ангажированность. Теперь эта проблема вышла на качественно новый уровень.

Отметив, что цифровые платформы дошли до того, что запустили веерные блокировки «любых аккаунтов, чей контент не вписывается в их ультимативную повестку», он напомнил: есть и такие, и это западные компании, которые открыто поощряют человеконенавистническую риторику и призывы к насилию по отношению к русским.https://regnum.ru/news/polit/3575975.html

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