Москва, , 20:19 — REGNUM Во всех регионах страны и за рубежом Волонтёры Победы проводят мероприятия, посвященные Дню Победы. Добровольцы навещают ветеранов Великой Отечественной войны, проводят памятные акции.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

В Нижегородской области Волонтеры Победы проводят акцию «Палисадник Победы». 137 палисадников перед окнами участников Великой Отечественной войны благоустроят добровольцы до конца августа.

Волонтеры уже посадили цветы у дом уроженки Харькова Евгении Николаевны Нечаевой. В годы войны была снайпером, Победу встретила в Чехословакии. Евгения Николаевна рассказывает, что с детства занималась стрелковым спортом, шутит, что по гороскопу она «стрелец», вот и пришлось пострелять в жизни. У нее 25 медалей. Евгения Николаевна — кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени.

Уже второй год подряд она смотрит, как «Волонтеры Победы» высаживают цветы около её подъезда.

«И торжественно, и красиво, и приятно. Приходят соседки, одна-вторая, приходят с ведерком, набираем и поливаем. Надо ухаживать, как же!» — говорит Евгения Николаевна.

Добровольцы высаживают цветы, подходящие для любого типа грунта. У дома Евгении Николаевны Нечаевой они посадили около 100 бархатцев.

«Приятно видеть радость ветеранов. Эти цветы поднимают настроение нашим Героям. В наших силах не только заботиться о ветеранах, но и делать их жизнь ярче», — рассказала Татьяна Липина, Волонтёр Победы Нижегородской области.

В Кировской области поздравили пограничника и ветерана Великой Отечественной войны Александра Александровича Вылегжанина, который участвовал в ликвидации бандеровских банд.

Александр Александрович родился в селе Спас-Талица Оричевского района в 1922 году. В 1940 году после окончания школы его призвали в армию в 74-й отряд погранвойск МВД. Служить пришлось на Амуре. Во время Великой Отечественной войны ветеран сражался с нацистами в составе дивизий Центрального фронта.

Добровольцы и депутаты «Единой России» передали ветерану подарки, сладости, «Письма Победы», которые писали школьники и студенты разного возраста со всей страны. Также активисты записали видеовоспоминания ветерана, которые далее будут загружены на портал заботаоветеранах. рф.

«Один день жарче другого. Бить по «тигру» из «сорокапятки» бесполезно, старались целиться в гусеницы. Наша пушка траншейная, то есть в непосредственной близости от наступающего врага, а наступающих всегда в три раза больше, чем обороняющихся. Били прямой наводкой и по танкам, и по пехоте. На нашем участке враг ни на метр вперёд не продвинулся. А когда наступать, то есть менять позицию, впрягались, на лямках тянули нашу пушечку, а в ней 600 килограммов, по непролазной грязи, через овраги-балочки, речки-ручейки…», — вспоминает Александр Александрович Вылегжанин.

Герой воевал на Западной Украине, участвовал в ликвидации бандеровских группировок, освобождении Житомира, Бердичева, Радомышля. После освобождения Варшавы был направлен в г. Выкса Нижегородской области в Военно-мотоциклетное училище.

Александр Александрович имеет правительственные награды: орден «Отечественной войны I степени», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За воинскую доблесть», «За безупречную службу».

«Александр Александрович по-прежнему молод душой. Секрет его молодости в железной выдержке, позитивном мышлении и утренней гимнастике. Ежегодно ветеран 22 июня в 4 часа утра приезжает к Вечному Огню, чтобы поклониться пограничникам, принявшим первый бой», — поделился Антон Рязанов, руководитель ВОД «Волонтёры Победы» в Кировской области.

Также в Кировской области у дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, старший сержант медицинской службы Анна Гавриловна Борисова, состоялся настоящий парад Победы.

По двору промаршировали 60 курсантов Кировского пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа. Ветеран с родными наблюдала за происходящим с балкона своей квартиры. После завершения «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили Анну Гавриловну Великой Отечественной с наступающим праздником и вручили подарки.

Анна Гавриловна родилась в Сталинграде в 1923 году. Начало войны встретила в родном городе на Волге, закончила курсы медсестры и сразу попала на передовую. Старший сержант медицинской службы перенесла на себе не один десяток раненых. После Сталинграда была Украина, Польша, Германия. И среди тысяч подписей на Бранденбургских воротах стояла и её подпись — «Мы победили!»

Волонтёры Победы Ямало-Ненецкого автономного округа доставили Георгиевские ленточки в Новопортовскую тундру за полярный круг. До центра региона 350 км, а до ближайшего райцентра более 30 км. Добраться туда можно только на снегоходе или оленях. Добровольцы, несмотря на минусовую погоду и метель, вручили ленточки оленеводам и чумработницам, а также передали продуктовые наборы.

«Георгиевская ленточка — это символ военной доблести и славы, выражение глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто отдал жизни за Родину. Волонтеры Победы из Нового Порта были приглашены на стойбище, где рассказали о важности данной акции и вручили ленты всем желающим», — поделилась Елена Худи, Волонтёр Победы Ямальского района.

Кроме того, Волонтёры Победы Туниса начали акцию «Георгиевская ленточка» в столице страны — в Пуническом порту Карфагена.

«Приближается самый главный праздник — День Победы, и по традиции мы проводим акцию по раздаче Георгиевских лент. Для нас это важный символ общей Победы и сохранения памяти», — рассказала Христина Романенко, руководитель Международного представительства ВОД «Волонтёры Победы» в Тунисе.

Акцию поддержали сотрудники Посольства и представительства Россотрудничества, ученики и педагоги общеобразовательной школы при Посольстве, Ассоциация выпускников советских и российских вузов, КСОРС Туниса, представители Тунисско-Российской ТПП.

Напомним, что в этом году порядка 3 миллионов лент будут переданы из рук в руки в России и за рубежом силами 30 000 Волонтеров Победы. Узнать центральные места раздачи лент можно на сайте волонтерыпобеды. рф. Кроме того, ленты будут раздаваться при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях. Международная акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая включительно.

Солисты творческого объединения «Страйк» в Рязанской области Денис Кочанов и Александр Каменщиков написали песню, посвященную «Бессмертному полку», которая будет ими исполнена на торжестве 9 мая в День Победы.

Вместе с добровольцами они посещают ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют их с праздниками и проводят концерты у домов.