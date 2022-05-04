Бишкек, 4 мая, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Киргизия поднялась на семь позиций и оказалась на 72-м месте во «Всемирном индексе свободы прессы — 2022», составленном аналитиками международной неправительственной организация «Репортёры без границ».

Свобода слова

Республика по-прежнему остаётся лидером среди государств Туркестанского региона по показателям свободы деятельности СМИ и журналистов.

Казахстан расположился на 122-м месте, Узбекистан — на 133-м, Таджикистан — на 155-м, а Туркмения — на 177-м. Всего же в рейтинг включили 180 стран мира.

Наилучшие показатели свободы прессы традиционно демонстрируют Норвегия, Дания и Швеция.