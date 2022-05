Лондон, , 20:18 — REGNUM Британская инди-рок-группа Porridge Radio в очередной раз вернулась в свои социальные сети для того, чтобы представить слушателям очередной сингл из будущего альбома Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky. Новый сингл End Of The Last Year стал доступен на стриминговых платформах 3 мая.

Группа Porridge Radio The Line Of Best Fit

По словам вокалистки группы Даны Марголин, песня посвящена ее любви к коллегам по группе. «Она о том, что я не доверяю своей интуиции, не доверяю своему телу исцелить себя, не доверяю самым близким мне людям, но это также ода всем этим людям и сложной платонической любви», — разъяснила смысл песни Марголин.

Новый трек сопровождается анимационным видео и следует за предыдущими синглами The Rip и Back To The Radio. Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky последует за альбомом Porridge Radio 2020 года Every Bad, и частично вдохновлен коллажем Эйлин Агар.

