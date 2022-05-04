Барселона, Испания, 4 мая, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, руководство каталонской «Барселоны» планирует сохранить арендованного из «Вулверхэмптона» 26-летнего испанского флангового нападающего Адама Траоре.

«Барселона»

В текущем сезоне Адама Траоре принял участие в пятнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Адама Траоре перешел в «Вулверхэмптон» 8 августа 2018 года из футбольного клуба «Мидлсбро» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

По информации источника, в арендном соглашение «Вулверхэмптона» и «Барселоной» по Траоре предусмотрена опция выкупа футболиста.