Москва, , 20:12 — REGNUM Екатерина Успенская, представительница Филиппа Киркорова прокомментировала обвинения в оскорблении чувств верующих в адрес певца. Об этом 4 мая пишет News.ru.

Клип Киркорова Цитата из видео «Филипп Киркоров — Романы»

По словам Успенской, в концертном номере, который вызвал вопросы у ряда деятелей культуры, а также у учредителя «Царьграда» Константина Малофеева, не было ничего противозаконного. «На представлении были сотни зрителей, полный зал. Все видели номер, там не было никакого оскорбления», — говорит представительница Киркорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Малофеев обратился в Генпрокуратуру из-за номера Киркорова на его сольном концерте, обвинив певца в оскорблении чувств верующих. Во время исполнения одной из песен артист танцевал и пел на декорациях в виде креста, внутри которых была «распята» актриса.

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