Москва, , 22:14 — REGNUM Нужно помнить о симпатизантах России, особенно если они находятся в заключении. Об этом 4 мая заявил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Нужно помнить о тех, кто страдает за свою любовь к России, вплоть до тюремного заключения. К таковым, без сомнения, относится казахстанский блогер Ермек Тайчибеков, приговорённый за интервью российскому изданию к 10 годам заключения строгого режима», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Тайчибеков осужден несправедливо.

«О таких, как Ермек Тайчибеков, забывать нельзя. Мы с друзьями организовали флешмоб. Смысл его очень простой — поздравь политзаключенного Тайчибекова с Днём Победы, отправь ему письмо, открытку, почтовую карточку, книгу. Покажи, что ты не забываешь о тех, кто страдает за любовь к России», — считает Безпалько.

Политолог призвал всех присоединится к флешмобу через соцсети, многие откликнулись, вплоть до жителей дальнего зарубежья.

Напомним, что в декабре 2021 года Ермек Тайчибеков был приговорён судьей Дианой Джузбаевой Ауэзовского суда г. Алма-Аты к десяти годам заключения строгого режима.