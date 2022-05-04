София, 4 мая, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Ряд регионов Болгарии может остаться без хлеба в том случае, если официальная София не предпримет мер по поддержке отрасли. Об этом 4 мая в эфире «Радио БТВ» заявила глава Национального союза пекарей и кондитеров Болгарии Мариана Кукушева.

Хлеб

По словам Кукушевой, в настоящее время из-за высоких цен на электроэнергию и топливо в стране закрылись сотни небольших хлебокомбинатов, еще десятки предприятий находятся на грани банкротства.

Мариана Кукушева «Если большинство наших коллег сдадутся, в Болгарии хлеба не будет. Кабмин в срочном порядке должен ввести компенсацию за электричество и газ, а также отменить НДС на хлебобулочные изделия. Цены на пшеницу растут на мировых рынках, и стоимость урожая, находящегося еще в полях, уже выросла на 50%».

Напомним, поддержка производителей хлеба была основным пунктом программы нынешнего коалиционного правительства Болгарии. При этом на данный момент Совет министров страны не принял ни одного положения, касающегося защиты работников указанной сферы.