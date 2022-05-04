Курган, 4 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В Курганской области с начала пожароопасного сезона 2022 года сотрудники федерального государственного пожарного надзора установили 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров в регионе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Привлекли к административной ответственности 465 граждан за сжигание сухой травы, разведение костров, нарушение правил противопожарного режима при проведении огневых работ и отсутствие очистки территорий.

К 4 мая в Зауралье возбуждено восемь уголовных дел, в том числе четыре по факту возникновения лесных пожаров в Белозерском и Петуховском, Макушинском и Кетовском районе; четыре — за уничтожение или повреждение чужого имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области проведут проверку исполнения арендаторами лесов требований пожарной безопасности.