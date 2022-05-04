Москва, 4 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Военные парады в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2022 году пройдут в 28 городах России. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минобороны РФ 4 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада на Дворцовой

В составе пеших колонн пройдут около 65 тыс. человек, зрители смогут увидеть почти 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники, в небо взмоют более 460 воздушных судов.

В параде Победы на Красной площади примут участие 11 тыс. человек. Впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В состав механизированной колонны войдут более 130 единиц техники, в том числе современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». В воздушном параде примут участие 77 летательных аппаратов.

Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 7 мая.